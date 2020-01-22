أبو الغيط: الاحتياطي النقدي في 2010 كان 50 مليار دولار

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه فى عام 2010 كان الاحتياطي النقدي المصري 50 مليار دولار ولكن بعد 2011 أصبحت مديونية الدولة 50 مليار دولار.





وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أموالاً كثيرة كانت تنفق وذلك بعد أحداث 25 يناير.





وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أنه من أبناء الريف والجميع كان يخاف أن يتحرك من بيته بعد الـ 7 مساء، وذلك خوفًا من السرقة والتثبيت، مؤكدًا أن الأوضاع فى 25 يناير 2011 كانت صعبة على الجميع.





وأكد أحمد أبو الغيط، أن الاستقرار والأمن ينتج عنها سياحة واستثمار، مؤكدًا أن مصر كانت تجمع 16 مليار دولار سنوياً من السياحة.





ولقت أحمد أبو الغيط، إلى أنه يتحدث فى جميع المواقف بقناعاته، والجميع يجب أن يحافظ على مصر.