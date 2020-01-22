وزير المالية اللبناني الجديد: سنصل إلى الإفلاس حال استمرار الأزمة

أكد وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني، أن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان "منذ ولادته" تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف "نصل إلى الإفلاس"، مشيرا إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة.





وأوضح أن استحقاق اليوروبوند بعد شهرين، مضيفاً: "ويجب أن تأخذ الحكومة قرارا بشأنها".





وأشار "وزني" إلى أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة، إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.





وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الثلاثاء، توقيع الرئيس، ميشال عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.



