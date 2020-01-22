توقفى عنها فورًا.. 6 أخطاء تسبب ترهلات البطن



ووفقًا لموقع " health line" إليكم أبسط الطرق التى تساعدك فى التخلص من ترهلات البطن.

- عدم تناول أطعمة تحتوى على العديد من السعرات الحرارية العالية - عدم تناول الطعام بشكل دائم دون التوقف الذى يؤدى إلى زيادة فى الوزن - لا يفضل تناول الأطعمة الدسمة التى تحتاج إلى وقت طويل للهضم مما يسبب ترهلات البطن

أقرأ أيضًا توقف عن تناولها فورا .. أطعمة تعيق إفراز هرمون الغدة الدرقية - عدم تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل مما يسبب زيادة الوزن وحفظ الطعام. - الاتجاه إلى التحرك طوال الوقت، وتجنب الجلوس لفترات طويلة. - عدم تناول المشروبات الباردة قبل أو أثناء الطعام ويفضل الانتظار لنصف ساعة بعض الطعام حتى يبدأ الطعام فى الهضم.

تعانى كثير من السيدات بسبب زيادة الوزن، والذى ينتج عنه ترهلات الجسم بشكل غير محبب، والبعض منهن لا يعلم كيفية التخلص من هذه الترهلات بطرق بسيطة.