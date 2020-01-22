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مرأة

توقفى عنها فورًا.. 6 أخطاء تسبب ترهلات البطن

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:31 ص
ترهلات البطن
ترهلات البطن
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نهى هجرس
تعانى كثير من السيدات بسبب زيادة الوزن، والذى ينتج عنه ترهلات الجسم بشكل غير محبب، والبعض منهن لا يعلم كيفية التخلص من هذه الترهلات بطرق بسيطة.

ووفقًا لموقع " health line" إليكم أبسط الطرق التى تساعدك فى التخلص من ترهلات البطن.

- عدم تناول أطعمة تحتوى على العديد من السعرات الحرارية العالية
- عدم تناول الطعام بشكل دائم دون التوقف الذى يؤدى إلى زيادة فى الوزن
- لا يفضل تناول الأطعمة الدسمة التى تحتاج إلى وقت طويل للهضم مما يسبب ترهلات البطن

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- عدم تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل مما يسبب زيادة الوزن وحفظ الطعام.
- الاتجاه إلى التحرك طوال الوقت، وتجنب الجلوس لفترات طويلة.
- عدم تناول المشروبات الباردة قبل أو أثناء الطعام ويفضل الانتظار لنصف ساعة بعض الطعام حتى يبدأ الطعام فى الهضم.
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