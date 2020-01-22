اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في محيط البرلمان اللبناني

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة.





واستمرت حالات الشغب حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال الأمن وسط بيروت بالقرب من مبنى البرلمان اللبناني، فيما أطلقت القوى الأمنية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، وفقا لشبكة "ال بي سي".





ويرفض المتظاهرون تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب متمسكين بمطالبهم.





وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الثلاثاء، توقيع الرئيس، ميشال عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.



