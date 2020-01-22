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أخبار العالم

اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في محيط البرلمان اللبناني

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:02 ص
اشتباكات في محيط
اشتباكات في محيط البرلمان اللبناني
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رحيم يسري
تشهد العاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة.

واستمرت حالات الشغب حيث قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال الأمن وسط بيروت بالقرب من مبنى البرلمان اللبناني، فيما أطلقت القوى الأمنية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، وفقا لشبكة "ال بي سي".

ويرفض المتظاهرون تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب متمسكين بمطالبهم.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الثلاثاء، توقيع الرئيس، ميشال عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 20 وزيرا، لم يسبق لهم شغل مسؤوليات سياسية، لكنهم موالون إلى حد كبير لأحزاب سياسية رئيسية.
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