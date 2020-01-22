AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:13 ص
مقتل 3 فلسطينيين
مقتل 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء، أنه قتل ثلاثة فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، زاعما أنهم حاولوا التسلل إلى الداخل.

وأكد جيش الاحتلال في في بيان على لسان متحدثه، أن "الفلسطينيين الثلاثة حاولوا التسلل إلى الجانب الإسرائيلي باجتيازهم للسياج الفاصل جنوب القطاع، وإلقاء عبوة ناسفة باتجاه قواته في المنطقة".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو، قائلا إنه لمكان إلقاء القنبلة اليدوية باتجاه الجنود.

وأضاف أدرعي في سلسلة تدوينات على حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد أن ألقى المشتبه فيهم القنبلة اليدوية أو العبوة الناسفة باتجاههم قام الجنود بإطلاق النار باتجاه المشتبه فيهم ورصدوا إصابتهم. لم تشهد البلدات المدنية في المنطقة أي خطر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ من قطاع غزة على أشكول

إسقاط طائرة إسرائيلية في قطاع غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة

بعد تهنئة أفيخاى ادرعي مي عز الدين.. كيف حاول متحدث جيش إسرائيل استفزاز نجوم العرب

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسام البدري عقب إعلان مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

أخبار الرياضة | وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. أول تعليق من حسام البدري عقب إعلان مجموعة مصر

عروس تلغي حفل الزفاف قبله بيوم وتفضح العريس

الإفتاء توضح حكم الدفن ليلا

جاءت من المجهول .. من هي زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية ونائبة رئيس حكومة لبنان؟

اهم الاخبار.. حقيقة تغيير موعد إجازة 25 يناير.. انفراج أزمة أزارو في الأهلي.. خالد النبوي يخضع لعملية بالقلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور