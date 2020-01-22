مقتل 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء، أنه قتل ثلاثة فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، زاعما أنهم حاولوا التسلل إلى الداخل.





وأكد جيش الاحتلال في في بيان على لسان متحدثه، أن "الفلسطينيين الثلاثة حاولوا التسلل إلى الجانب الإسرائيلي باجتيازهم للسياج الفاصل جنوب القطاع، وإلقاء عبوة ناسفة باتجاه قواته في المنطقة".





ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو، قائلا إنه لمكان إلقاء القنبلة اليدوية باتجاه الجنود.





وأضاف أدرعي في سلسلة تدوينات على حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد أن ألقى المشتبه فيهم القنبلة اليدوية أو العبوة الناسفة باتجاههم قام الجنود بإطلاق النار باتجاه المشتبه فيهم ورصدوا إصابتهم. لم تشهد البلدات المدنية في المنطقة أي خطر".



