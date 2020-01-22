البصل بـ 6.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22 -1 - 2020

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فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضراوات اليوم في مصر



الطماطم: 5 جنيهات

البطاطس: 5 جنيهات

الخيار: 7 جنيه

البسلة : 12 جنيهًا

الجزر: 3.5 جنيه

البصل: 6.5 جنيه

الفاصوليا :12 جنيها

الكابوتشى : 3.5 جنيه



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



البرتقال : 7.5 جنيه

جوافة: 7.5 جنيه

الموز : 10 جنيهات

الفراولة : 12 جنيها





شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 22 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.