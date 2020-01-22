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البصل بـ 6.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22 -1 - 2020

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:32 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 22  – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

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فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 7 جنيه
البسلة : 12 جنيهًا
الجزر: 3.5 جنيه
البصل: 6.5 جنيه
الفاصوليا :12 جنيها
الكابوتشى : 3.5 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال : 7.5 جنيه
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
الفراولة : 12 جنيها

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