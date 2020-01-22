مهنيا وعاطفيا وصحيا..توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 22/1/2020





كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 22 يناير2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .

:برج الحمل

مهنيًا: ثقتك بالنفس قوية جدًا على الرغم من مرورك ببعض المزاجية أحيانًا، لكن إياك والتراخي والانحناء أمام المصاعب وتاكد انه بعد العسر يسر

عاطفيًا: كن من أصحاب الإرادة الصلبة أمام الشريك، وأظهر له قدرتك في التغلب على المصاعب

صحيًا: تبدو مرتاحًا نفسيًا وجسديًا بعد الرحلة التي قمت بها في أجواء الطبيعة ما ينعكس بالايجاب على وضعك الجسدي والنفسي

برج الثور:

مهنيًا: تتعزّز الاوضاع المالية وتوحي اليك بأفكار جديدة لكسب المال على مدى اسبوعين، وتفكر في توظيفات واستثمارات وتعيش يومًا نشيطًا

عاطفيًا: لو استمعت إلى أقوال الشريك لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم فحاول ان تكون مصغي له

صحيًا: يتعزز وضعك الصحي بسبب النشاط الترفيهي الذي تقوم به مع المحيطين بك





برج الجوزاء:

مهنيًا: التراجع في مجال عملك يعني توقّع تغييرات قريبة وفرصًا من نوع آخر وعقودًا جديدة فلا تياس فالفلك يحضر لك مفاجاة سعيدة

عاطفيًا: تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، حافظ على رباطة جأشك وتخلص من اليأس وجدد غرامك

صحيًا: التزم ساعات العمل المطلوبة فقط، واستفد من فترة بعد الظهر لممارسة المشي





برج السرطان:

مهنيًا: تكتشف خلفيات النيات المبيّتة التي يسعى أصحابها للانقضاض عليك وتجريدك من صلاحياتك الواسعة التي تزعجهم كثيرًا

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل ينصحك الفلك بعدم التفاوض بشأن علاقة على الصعيد العاطفي، الوقت غير مناسب ونفسيتك مضطربة

صحيًا: صحتك قوية اليوم، لكن عليك الحفاظ على طاقتك وعافيتك طوال الأيام المقبلة





برج الاسد:

مهنيًا: اعمل بجد لتحقق الأهداف المرجوة، فتفرح بها وتتخلص من الأزمات المالية التي كنت تتخبط فيها وتزعجك على نحو دائم

عاطفيًا: يوم مهم على الصعيد العاطفي ومفاجأة من الحبيب تفرحك كثيرًا وتجعلك تتعلق به أكثر فأكثر

صحيًا: لا تعتمد كثيرًا وبإفراط على طاقتك، بل عليك أن تدرك جيدًا أن قدرتك على التحمل متواضعة





برج العذراء:

مهنيًا: قد تكون على موعد مع عقد جديد أو تعاقد مع شخص يكبرك سنًّا أو خبرة، وتبرهن للجميع أنك صاحب كفاءة عالية وحنكة

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا فالمناخ ملائم للتعارف وربما لإنهاء العزوبية، إنه يوم ممتاز للاختلاط والتعارف

صحيًا: التريغليسيريد والكوليسترول هما مرضا العصر، والوقاية منهما تكون بالانتباه إلى نوعية الأكل وممارسة الرياضة





:برج الميزان

مهنيًا: كلمات المديح والتنويه عنوان المرحلة المقبلة وخصوصًا بعد الجهد الجبار الذي بذلته بغية إنجاح المشاريع التي عادت بالفائدة الكبيرة على محيطك المهني

عاطفيًا: قد تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصًا بعد الجهود التي بذلتها أخيرًا، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على الصعيد العاطفي

صحيًا: استرخ قدر المستطاع، ورفّه عنك بالتوجه إلى أماكن مسلية إنما غير مضرة صحيًا





برج العقرب:

مهنيًا: اجتماعات العمل تكون ضرورية لحلّ الأمور المستعصية، وذلك يثمر بفاعلية أكبر، ويعود على العمل بفوائد كبيرة وبنجاحات مستقبلية

عاطفيًا: حين تتخذ القرار المناسب فإنّ كل المصاعب والعقبات ستذلل، وهذا يفيد كثيرًا في المرحلة المقبلة

صحيًا: لا تتهاون في كل ألم مستجد تشعر به في الصدر، بل عاجل إلى الاتصال بالطبيب فهناك اسباب عديدة للالم فى صدر

برج القوس:

مهنيا: إذا كُلّفت بمهمّة صعبة فلا تتذمّر بل خطّط لها جيّدًا ولا تخجل من طلب النصيحة أو المساعدة من المقربين اليك فى العمل

عاطفيًا: لا تسمح لأحد بالتأثير سلبًا في مجرى العلاقة، بل إطوِ صفحة الماضي، الوقت مناسب لإظهار نياتك الصادقة

صحيًا: عوامل الإصابة بمضاعفات نتيجة الإرهاق قد تظهر فجأة، فكن حذرًا وحاول ان تحافظ على صحتك

برج الجدي

مهنيًا: أخيرًا تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفترة المقبلة على صعيدك المهني خاصتا انها فترة مهمة ، وتريح أعصابك تمامًا من التخطيط لتنتقل الى التنفيذ

عاطفيًا: الحبيب يقدّر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه، وهو سيظهر لك ذلك قريبًا فكن مستعدا

صحيًا: نوّع في فطورك وابدأ يومك بممارسة الرياضة وبشرب كوب من العصير الطازج

برج الدلو:

مهنيًا: تعاكسك الأقدار على الصعيد المهني، وقد يهتز بعض الأوضاع وتضطر إلى الخضوع لإرادة الآخرين لكن لا تحزن فبعد كل ظلام ياتي ضوء النهار

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانك تعبّر عن إعجابك لأحد الأشخاص، وتقف إلى جانبه في أزمته فتكسب حبه لك وتكون بداية علاقة قد تنتهي احلي نهاية

صحيًا: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة





برج الحوت:

مهنيًا: يمكنك الاستفادة من خبرة الزملاء القدامي معك، وهذا يكون مفيدًا في كل المجالات التي تنوي خوضها في المستقبل فلا عيب فى السؤال والتعلم يا عزيزي

عاطفيًا: دفاتر الماضي مليئة بالمغامرات، وهذا يقلق الشريك كثيرًا، لكنك لا تلبث أن توضح له حقيقة الأمور