توتنهام يسعى لتجاوز إخفاقاته في البريميرليج على حساب نورويتش سيتي





موعد مباراة توتنهام ضد نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة..





من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام التاسعة والنصف مساءً، باستاد توتنهام، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 3"، بتعليق محمد بركات.





ترتيب توتنهام ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي..





يحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نورويتش سيتي في المركز الأخير برصيد 17 نقطة.





ويسعى توتنهام في مباراة اليوم، لتجاوز إخفاقاته في الدوري الإنجليزي، على حساب نورويتش سيتي، من أجل تحسين موقفه في ترتيب البريميرليج.





وفشل توتنهام في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات حيث خسر مباراتين ضد ساوثهامبتون وليفربول، وتعادل مثلهما أمام نورويتش سيتي وواتفورد.





ويفتقد توتنهام لخدمات سلاحه الفتاك هاري كين، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في الساق اليسرى، والتي ستبعده عن المشاركة لمدة 3 أشهر.





ويلتقي اليوم أيضًا، ليستر سيتي مع وست هام يونايتد، ومانشستر يونايتد مع بيرنلي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يستقبل فريق توتنهام هوتسبير، نظيره نورويتش سيتي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".