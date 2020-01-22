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أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي: 7 مقترحات تقدم بها الديمقراطيون في محاكمة ترامب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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أ ش أ
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، 7 مقترحات تقدم بها الديمقراطيون ضمن حزمة التعديلات التي استعرضها المجلس في جلسات محاكمة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قدم تعديلا ثامنا على مشروع القواعد المنظمة لمحاكمة ترامب، من ضمن حزمة التعديلات التي استعرضها مجلس الشيوخ في جلسات محاكمة ترامب، والتي صوت في رفض 7 مقترحات منها، وأضافت القناة أن التعديل الثامن يتعلق بإصدار مذكرة استدعاء بحق جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب.

كان المجلس قد صوت ضد التعديلات السبعة التي تقدم بها شومر وتتعلق بطلب وثائق واستدعاء شهود على صلة بقضية حجب المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. ويتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القواعد بعد أن ينتهي شومر من تقديم تعديلاته على المشروع.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد التعديل الذي قدمه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والذي يتضمن طلبا لشهادة كل من مساعد الرئيس ترامب روبرت بلير ومايكل دافي، وهو مسؤول كبير في مكتب الإدارة والميزانية.
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