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اضطراب الملاحة البحرية..الأرصاد تكشف موعد تحسن الجو..فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:33 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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آيات أحمد

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس سوف تشهد برودة شديدة فى درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر تتعرض إلى حالة من الطقس الشتوى صباحًا شديد البرودة ليلًا.

 

وأضاف عطا، فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية الأولى، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تسجل 15 درجة فقط، بينما درجات الحرارة فى جنوب البلاد تسجل 18 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا عن المعدل الطبيعى لدرجات الحرارة ما بين 3 و4 درجات.

 

وكشف عن استمرار النشاط المكثف للرياح  مع استمرار حالة عدم الاستقرار بـالأحوال الجوية مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية، محذرا من الشبورة المائية فى الصباح الباكر والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، موضحًا أن حالة الطقس ستبدأ فى التحسن بداية من الأسبوع القادم.

 

وأشار إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وخليج السويس، مؤكدًا أن ارتفاع الموج سيتراوح مابين متر و2 متر.

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