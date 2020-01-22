وزنها 250 كجم.. ألمانيا تعثر على قذيفة تعود للحرب العالمية الثانية.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل العثور على العثور على قذيفة تعود إلى الحرب العالمية الثانية وسط برلين.

وعثرت الشرطة الألمانية، على قذيفة بوزن 250 كيلو جراما من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وذلك أثناء عمليات بناء في مركز المدينة التاريخي ببرلين.

وطوقت الشرطة الألمانية المنطقة بدائرة نصف قطرها 500 متر حول مكان القذيفة، فيما يواصل خبراء المتفجرات إبطال مفعول القنبلة.





وأشارت الشرطة إلى أن العمليات الخاصة بإبطال مفعول القنبلة وإزالتها من المنطقة بأكملها.

يشار إلى أن مدينة دورتموند، عاشت قبل أيام حالة استثنائية بسبب الاشتباه في وجود أربعة قنابل تعود للحرب العالمية الثانية وكانت سلطات المدينة أجلت آلاف السكان من منازلهم بالإضافة إلى إغلاق محطة القطارات بشكل جزئي.