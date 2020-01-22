لعدم قدرته على الحركة.. مأمورية خاصة لتجديد جواز سفر مواطن في منزله





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من (أحد المواطنين – مقيم بالحوامدية بالجيزة) إلتمس خلاله مساعدته فى تجديد جواز السفر الخاصة به لعدم قدرته على الحركة.





على الفور تم التنسيق مع (الإدارة العامة للجوازات والهجرة) وإيفاد مأمورية خارجية من قسم جوازات البدرشين إلى محل إقامة المواطن المذكور، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد الجواز الخاص به.





وتقدم المواطن المذكور بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لملتمسه والجهد المبذول لإستخراج جواز السفر الخاص به.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.