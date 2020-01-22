رسالة خطف على الفيسبوك.. الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء سيدة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية التفاصيل الكاملة حول واقعة تغيب إحدى السيدات بالدقهلية.





تبلغ لمركز شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من مزارع - مقيم بدائرة المركز بخروج زوجته - حاصلة على دبلوم للعمل بأحد المحال التجارية، وعدم عودتها وقيامه بالإتصال بها على هاتفها المحمول إلا أنها لم تتجاوب معه، وبسؤاله مالك المحل عنها قرر عدم حضورها للعمل، وفى وقت لاحق وردت رسالة للمُبلغ على الحساب الخاص به على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) من الحساب الخاص بزوجته تفيد إختطاف زوجته وطلب مبلغ مالى قدره (100 ألف جنيه) نظير إطلاق سراحها.









تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية توصلت جهوده إلى تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها بمدينة الإسكندرية، حيث أمكن ضبطها وبمناقشتها قررت أنه نظرًا لخلافات مع صاحب المحل التى تعمل به تركت العمل، ولسوء حالتها النفسية قامت بترك منزلها برغبتها وتوجهت لمدينة الإسكندرية، وأضافت بقيامها بإرسال الرسالة المشار إليها لزوجها من هاتفها المحمول قاصدة من ذلك الإشارة لزوجها أن غيابها عن المنزل كان بغير رضاها وأنها كانت فى سبيلها للعودة للمنزل.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.