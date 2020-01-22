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منوعات

اِعرف مطعما مصريا مختارًا من CNN ضمن الافضل عالميا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:45 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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احمد عبد القوى
اختارت  شبكة CNN الامريكية، سلسلة مطاعم ستوديو مصر ، ضمن أفضل المطاعم التي تقدم أشهي الأطباق في مصر والشرق الأوسط ، مؤكدة أنه يقدم أفضل وأشهي أطباق الكبدة ونصحت قراء موقعها الاليكتروني بزيارة هذه السلسلة وتناول الطعام فيها .

وأكدت الشبكة الامريكية ، أن نكهات الطعام علي طول نهر النيل لذيذة وأكثر إثارة للإهتمام الكبير بطرق الطهي، ونظرا للخبرات الواسعة للطهي في مصر.

وتابعت: "يعد ستوديو مصر واحدا من سلاسل المطاعم التي تمتلكها شركة تروبيكانا ، إحدي شركات عامر جروب ، وهو واحد من أفضل المطاعم التي تقدم أشهي أطباق المشويات في مصر والشرق الأوسط، خاصة وأنه يهدف إلي إرضاء عشاق المشويات علي الطريقة المصرية والمقبلات  من جميع  الأعمار في أجواء مليئة بذكريات السينما المصرية وهو ما جعله ينافس بقوة في السوق المصري والعربي ويحقق أرقاما غير مسبوقة.

يذكر أن اسم ستوديو مصر مستوحي من ذكريات الفن الجميل، وتصر به الشركة أن يعيش رواد مطاعم ستوديو مصر في هذا الجو الجميل وسط صور لأعظم الممثلين المشاهير، بجانب مجموعة مختارة من الالات الموسيقية والأواني النحاسية ، وهو ما يجعلنا نقول أن ستوديو مصر يمثل الزمن الجميل لمجد السينما العربية هذا بجانب أن المطعم يقدم الحلويات الشرقية اللذيذة.
اِعرف مطعما مصريا مختارًا من CNN ضمن الافضل عالميا
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