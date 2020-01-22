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رياضة

موعد سفر منتخب الشباب إلى السعودية لخوض مباريات كأس العرب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:22 م
منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2001
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يسرى غازى
حدد اتحاد الكرة موعد سفر منتخب مصر للشباب مواليد 2001 إلى السعودية من أجل المشاركة فى بطولة كأس العرب للشباب فى السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 5 مارس المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وأعلن اتحاد الكرة عن سفر منتخب فراعنة الشباب يوم 16 فبراير المقبل الى السعودية من أجل المشاركة فى كأس العرب للشباب استعدادا للتصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية.

وأسفرت نتائج قرعة البطولة العربية لمنتخبات الشباب التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الجزائر والسعودية وفلسطين.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 18 فبراير بمواجهة الجزائر ثم السعودية يوم 21 وفلسطين يوم 24 على أن يتأهل أول و ثاني كل مجموعة لدوري الـ8.

وجاءت مجموعات بطولة كأس العرب للشباب على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ضمت العراق وتونس وموريتانيا والكويت. 

المجموعة الثانية: ضمت المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: ضمت السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

المجموعة الرابعة: ضمت السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.
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