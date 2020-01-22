مدرب مصر لـ أحمد بلال: مصطفى محمد أفضل مهاجم.. ومروان محسن مظلوم





وقال عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة لصدى البلد" مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر حاليا ويذكرني بأيامنا ، وحديث أحمد بلال عنه غير صحيح".





وأضاف: نحن أجيال بتسلم أجيال وكل لاعب له مرحلته، أتمنى أن يحافظ على نفسه حيث انه من النوعيات الجيدة من اللاعبين التي تستحق الاحتراف".





وأختتم: مروان محسن لاعب جيد ومظلوم من جماهير الأهلي ، واتمنى للاعبين التوفيق الفترة القادمة خاصة مصطفى محمد الذي يستحق الاحتراف بكل تأكيد".





وكان أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق قد صرح خلال الأيام القليلة الماضية أن مروان محسن أفضل من مصطفى محمد مما أثار غضب بعض الجماهير.

أكد عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك أفضل مهاجم في مصر حاليا ويتفوق على مروان محسن مهاجم الأهلي مشيرا إلى أنه يستحق الإحتراف بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه.