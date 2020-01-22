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فن

فيلم Jumanji يحقق إيرادات 712 مليونا و12 ألف دولار

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:02 م
فيلم Jumanji
فيلم Jumanji
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أحمد إبراهيم

حقق الجزء الثانى من فيلم Jumanji إيرادات بلغت 712 مليونا و12 ألف دولار وذلك منذ عرضه فى 13 ديسمبر من العام الماضى.

 

وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، وانضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

 

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم  Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.

 

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

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