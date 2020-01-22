محافظ البحيرة يسلم طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة التابلت .. صور

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الأربعاء ويرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بتوزيع اجهزة التابلت لطالبات الصف الاول الثانوى بمدرسة دمنهور الثانوية بنات حيث تم تسليم عدد 555 جهاز تابلت وجراب وقلم خاص بكل جهاز عليهن مؤكدا أن أجهزة التابلت التى تم تسليمها للطلاب هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه طلاب الثانوى العام بمنظومة التعليم الجديدة حيث سيصبح التابلت ملكا للطالب ولا يسترد بعد انتهاء مدة الدراسة .





وأشار المحافظ ، إلى أن استخدام التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي، و توفير المناهج وسبل الشرح المتعددة، واداء الامتحانات دون تكلفة مادية أو تدخل لعناصر بشرية كما سيتيح للطالب مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري حيث سيتيح النظام الجديد التعلم بالفهم والادراك بعيدا عن الحفظ والتلقين

ووجه محافظ البحيرة، بضرورة تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت، وعمل الصيانة الدورية لها، مع التزام الطلاب بالجدية فى التعامل معها، لتحقيق المستهدف منها فى تطوير التعليم ما قبل الجامعي . حيث من المقرر تدريب الطلاب على المنظومة الجديدة ودخولهم على المنصة الإليكترونية خلال شهر مارس القادم تمهيدا لأدائهم الامتحان اليكترونيا على التابلت خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني .





ومن جانبه أكد الدكتور" محمد سعد محمد "وكيل وزارة التربية والتعليم انه المقرر ان يتم تباعا توزيع جميع اجهزة التابلت الواردة من الوزارة لمديرية التربية والتعليم والبالغ عددها 30495 جهازا والتى تم توزيعها على جميع الادارات التعليمية ليتم تسليمها على طلاب الصف الاول الثانوى العام بالمدارس الثانوية بنطاق المحافظة بعد ان تم برمجة تلك الاجهزة للدخول على المنصة الاليكترونية وبنك المعرفة المصري .



