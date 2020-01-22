أسرته: تناول شعيرية سريعة التحضير.. وفاة طفل بارتفاع ضغط الدم بالغربية



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول الطفل "أحمد .ع ف" ٩ سنوات مصاب بوعكة صحية وضيق في التنفس.

وانتقلت القيادات الأمنية الى مكان الحادث و بسماع أقوال أسرة الطفل أن ابنهم تعرض لوعكة صحية عقب تناوله وجبة "اندومي".

وأفادت التقارير الصحية حسب ما أكده مصادر أمنية أن الوفاة جاءت بسبب إرتفاع ضغط الدم وأزمة قلبية مفاجئة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.



شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة طفل في العقد الأول من عمره إثر تعرضه لارتفاع ضغط دم مفاجئ وضعف عضلة القلب وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.