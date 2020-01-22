كريم قاسم أحدث المنضمين لمسلسل ريهام حجاج الجديد

انضم الفنان "كريم قاسم " لفريق عمل مسلسل ريهام حجاج المقرر عرضه في موسم رمضان 2020 ويقوم حاليا " كريم" بجلسات عمل على دوره في المسلسل مع المؤلف أيمن سلامة.





علي جانب آخر يعقد المنتج " أحمد عبدالعاطي " جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد علي للوقوف علي باقي تفاصيل مسلسل ريهام حجاج ، و الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتي الآن .





‎وكان المنتج أحمد عبدالعاطي قد نجح فى حصول شركة " أرت ميكرز " علي توقيع محمود حميدة للمشاركة في بطولة المسلسل ويشهد العمل عودة "حميدة" للدراما بعد غياب لنحو عامين منذ آخر مشاركة له فى مسلسل "الأب الروحي" ..





‎ويذكر أن آخر أعمال شركة "ارت ميكرز" كانت تقديم الجزء الثالث من مسلسل " نصيبي وقسمتك " والذي كان يختلف عن الأجزاء الماضية في محتواه، حيث قدم مجموعة من القصص التي تنوعت بين البطولات النسائية والرجالي و البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات تم طرحهما في 45 حلقة، وتولي إخراج الحكايات أكثر من مخرج متميز.