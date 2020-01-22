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فن

كريم قاسم أحدث المنضمين لمسلسل ريهام حجاج الجديد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 06:21 م
كريم قاسم
كريم قاسم
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محمد نحلة

انضم الفنان "كريم قاسم " لفريق عمل مسلسل ريهام حجاج المقرر عرضه في موسم رمضان  2020 ويقوم حاليا " كريم" بجلسات عمل على دوره في المسلسل مع المؤلف أيمن سلامة.


علي جانب آخر  يعقد المنتج " أحمد عبدالعاطي " جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد علي للوقوف  علي باقي تفاصيل مسلسل ريهام حجاج ، و الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتي الآن . 


‎وكان المنتج  أحمد عبدالعاطي قد نجح فى حصول شركة "  أرت ميكرز " علي توقيع محمود حميدة للمشاركة في بطولة المسلسل ويشهد العمل عودة "حميدة" للدراما بعد غياب لنحو عامين منذ آخر مشاركة له فى مسلسل "الأب الروحي" ..


‎ويذكر أن  آخر أعمال شركة "ارت ميكرز"  كانت تقديم الجزء الثالث من مسلسل " نصيبي وقسمتك " والذي كان يختلف عن الأجزاء الماضية في محتواه، حيث قدم مجموعة من القصص التي تنوعت بين  البطولات النسائية والرجالي و البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات تم طرحهما في 45 حلقة، وتولي إخراج الحكايات أكثر من مخرج متميز.


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