كريم قاسم أحدث المنضمين لمسلسل ريهام حجاج الجديد

انضم الفنان "كريم قاسم " لفريق عمل مسلسل ريهام حجاج المقرر عرضه في موسم رمضان 2020 ويقوم حاليا " كريم" بجلسات عمل على دوره في المسلسل مع المؤلف أيمن سلامة.
علي جانب آخر يعقد المنتج " أحمد عبدالعاطي " جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد علي للوقوف علي باقي تفاصيل مسلسل ريهام حجاج ، و الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتي الآن .
وكان المنتج أحمد عبدالعاطي قد نجح فى حصول شركة " أرت ميكرز " علي توقيع محمود حميدة للمشاركة في بطولة المسلسل ويشهد العمل عودة "حميدة" للدراما بعد غياب لنحو عامين منذ آخر مشاركة له فى مسلسل "الأب الروحي" ..
ويذكر أن آخر أعمال شركة "ارت ميكرز" كانت تقديم الجزء الثالث من مسلسل " نصيبي وقسمتك " والذي كان يختلف عن الأجزاء الماضية في محتواه، حيث قدم مجموعة من القصص التي تنوعت بين البطولات النسائية والرجالي و البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات تم طرحهما في 45 حلقة، وتولي إخراج الحكايات أكثر من مخرج متميز.