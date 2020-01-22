أبطال فيلم لص بغداد يتحدثون: استعنا بأفضل خبراء الأكشن

التقت صدى البلد عددا من نجوم فيلم " لص بغداد"، على هامش العرض الخاص الذي أقيم للفيلم مساء أمس فى أحد دور العرض، بحضور أبطال وصناع الفيلم. وتحدث هؤلاء عن كواليس الفيلم، المنتظر أن ينافس بقوة على شباك التذاكر، وعن المصاعب التي واجهتهم، وتوقعهم للمنافسة فى موسم منتصف العام الجاري.

محمد إمام

أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بطرح فيلم لص بغداد فى موسم منتصف العام، وقال "أتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المرجو منه". وأشار إلى أن الفيلم بمقاييس عالمية، ومختلف، والأكشن المقدم من خلاله؛ جديد على السينما، حيث استعانوا بأفضل خبراء الأكشن فى العالم.

وأوضح أنه مر بصعوبات كثيرة خلال العمل، وأصيب أثناء تصويره أحد المشاهد، وأكد أنه متفائل أن الفيلم سيحقق إيرادات عالية؛ بعد أن تخطي البرومو الدعائي له الـ18 مليون مشاهدة عبر " يوتيوب".





محمد عبد الرحمن





يرى محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توته"، أن فيلم " لص بغداد" من المحطات الهامة فى حياته، وقال أن الشخصية التى يقدمها مختلفة تماما عما رأه الجمهور من قبل، مشيرا إلى أنه لأول مرة يقدم الأكشن، ولم يكن يصدق المخرج أحمد خالد موسى حينما أخبره بهذا.

وأضاف انه وجد نفسه مربوطا ويتعلم حركات أكشن من أجل الفيلم، مشيرا إلى أن شخصيته بالعمل مكتوبة بحرفية كبيرة، والمؤلف تامر إبراهيم قدمها بشكل جيد. وأشار أنه لم يحتاج أن يضيف شيئا للشخصية وكان يختار أستايل ملابسه فقط مع المتخصصين.

أمينة خليل

الفنانة أمينة خليل سعيدة بطرح فيلم "لص بغداد" فى دور العرض، متمنية أن يحقق العمل نجاحا كبيرا، وتحدثت عن شخصيتها بالعمل وقالت " أجسد دور رئيسة عصابة وهي شخصية مختلفة تماما عني، وبذلت مجهودا كبيرا لكي تخرج بشكل جيد".

وتابعت أن الفيلم جديد على السينما المصرية، وإنتاجه ضخم، مشيرة إلى أنها مرت بصعوبات خطيرة أثناء تصوير الفيلم، موضحة أن كل المشاهد كان بها أكشن، واستعانوا بخبير عالمي يدعى أندرو، من أجل إتقان المشاهد وإخراجها فى أحسن صورة.

كما تطرقت الفنانة أمينة خليل إلى علاقتها بالفنان محمد إمام، وقالت إنه صديق لها، وأحبت العمل معه كثيرا فى فيلم "لص بغداد"، مشيرة إلى أنهما كانا سويا منذ أيام الدراسة في الجامعة،وأكدت أنه لم يتغير عليها أبدا، وتحبه كثيرا، قائلة: "وطول الوقت في ضهر بعض وبنحقق حلمنا سوا".





"لص بغداد" يشارك في بطولته، كل من "محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجى فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي.