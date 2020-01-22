عبد الناصر محمد في حوار لـ صدى البلد : الدوري للأهلي والبدري معذور.. والنني مبيعجبنيش

نادي مصر أحد أندية الصعود في الدوري المصري الممتاز لعام 2020 والذي يقدم مستويات مميزة مع الفرق الكبرى خصوصا النادي الأهلي والزمالك حيث استطاع التعادل مع نادي الزمالك بنتيجة 1-1 والخسارة من النادي الأهلي حيث أضاع العديد من الفرص المحققة التي كانت تؤهله للفوز بهذه المباراة ولكن سرعان ما تأتي العاصفة ويتذبذب مستوى نتائج الفريق.....





ويحاور صدى البلد عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي مصر للحديث عن أسباب التراجع وعن الصفقات المطلوبة ومعرفة شكل المنافسة على الدوري وذلك من خلال السطور التالية:.





* في البداية ما رأيك في تذبذب مستوى فريقك في الفترة الأخيرة؟

- نقدم أداء جيدا في الفترة الأخيرة لكن نواجه سوء الحظ وقلة الخبرات من بعض اللاعبين المتواجدين في الفريق ، كما نعمل أخطاء غير مغفوره تساعد على خسارتنا ونعمل على تحسين الموقف.





* ما المراكز التي يحتاجها فريق مصر قبل نهاية الانتقالات الشتوية؟





- كنا نحتاج لاعب تحت المهاجم خاصة في الجناح الأيمن وتعاقدنا مع اللاعب جبريل من منتخب جامبيا ومازلنا ندرس التعاقد مع مدافع أو حارس مرمى للفريق.





* هل سيرحل بعض اللاعبين عن صفوف النادي خاصة بعد وصول عروض رسمية لدى اللاعبين؟





- لن أسمح برحيل أي لاعب خاصة اسلام صالح ومصطفى سلطان حيث يعدان من أحد أهم اللاعبين المتواجدين في الفريق وبمساعدة زملائهم نستطيع تقديم أداء جيد.





* لماذا لم نر تكرار تجربة ليستر سيتي في الدوري المصري من أندية الصعود خاصة بعد فوزه بالدوري الإنجليزي؟





- نمتلك إمكانيات مادية قليلة لم تؤهلنا لفعل ذلك، حيث كرة القدم أصبحت الآن مليئة بالمال فالفريق الذي يمتلك أموال هو وحده من يستطيع تحقيق البطولات فنحن لم نمتلك ذلك لكي نتعاقد مع لاعبين تساعدنا في تحقيق البطولات.





* ما رأيك في إرتفاع أسعار اللاعبين خصوصا في الفترة الأخيرة وهل يستحقون تلك المبالغ؟





- أسعار اللاعبين مبالغ بها للغاية وبسببها يتأثر أندية الصعود في عدم استقطاب بعض اللاعبين من أجل البقاء في الدوري، أعتقد أنهم لا يستحقون ذلك حيث أن اللاعب المصري آخره 5 ملايين جنيه فقط حيث لو يستحق اللاعب 30 أو 40 مليونا فالأولى له أن يحترف بالخارج وارى أن النادي الأهلي والزمالك هم السبب وراء ذلك حيث يحدث بينهم "عند" من أجل الظفر بخدمات اللاعب.





* ما رأيك في المنافسة على لقب الدوري هذا العام؟





- اللقب أصبح محسوم للأهلي لأن يمتلك لاعبين رائعين ويقدمون أداء مميزا وثابتا ومن الصعب أن يفرطوا في اللقب لكن الزمالك سيناوش في بعض الأحيان من الدوري لكن أرى أن النادي الأهلي سيفوز بالدوري في النهاية.





* نمتلك العديد من المواهب الكثيرة في مصر، لماذا لم نر تكرار تجربة محمد صلاح؟





- مغالاة الأندية هم من وراء ذلك، حيث يسعى كل ناد من أجل الحصول على مبلغ ضخم نظير انتقال لاعبه لأوروبا، وعلينا أن نتخذ نادي المقاولون قدوة في التعامل والاحترافية حيث أصبحوا يجلبوا الأموال من وراء محمد صلاح فقط نظير إنتقاله لأي ناد.





* هل عرض عليك الرحيل عن نادي مصر والإنضمام لأي ناد في الدوري المصري؟





- لن أرحل عن النادي نهائيا إلا لما هم ينهون التعاقد معي وليس أنا ، حيث احترم تعاقداتي دائما مع الأندية ولا أحب الرحيل عن أي فريق أدربه في منتصف الموسم.





* هل تعرضت لأي موقف مشابه للسحر؟

- لم أتعرض لمثل تلك المواقف في حياتي ،صحيح السحر مذكور في القرآن لكن لا أضعه أمامي كمبرر لعدم عرقلتي في مسيرتي و " ربنا موجود" لأنه دائما مايقدر الصالح للإنسان ويبطل هذه الأشياء.





* ما رأيك في أداء منتخب مصر مع حسام البدري؟





- الأداء ليس على المستوى المطلوب ولكنه سيتحسن مع الوقت مع حسام البدري، فهو معذور لا يوجد لاعبون في مصر، لأن اللاعب الدولي صعب وجوده، ويعجبني شخصية حسام البدري فهو أحد أفضل المدربين في مصر.





* ما رأيك في تصريحات أحمد بلال نحو مصطفى محمد؟





- كلامه غير مظبوط فمصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر حاليا ويستحق الاحتراف بكل تأكيد، وأرى أنه أفضل من مروان محسن لكن الأخير مظلوم بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ، وهو من أفضل المهاجمين في مصر لكن الجماهير تضغط عليه دائما وهو لا يستحق ذلك .





* من يستحق الاحتراف بأوروبا من لاعبي الدوري حاليا؟





- مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ورمضان صبحي جناح النادي الأهلي حيث يقدموا مستويات رهيبة مع أنديتهم وهم يستحقون ذلك ويمتلكون سن صغيرة تمكنهم من الانسجام بالخارج.





* ما رأيك في أداء بعض المحترفين خاصة محمد النني المعار من نادي أرسنال لصفوف بشكتاش التركي؟





- النني أداؤه " مبيعجبنيش" وأرى أن طارق حامد أفضل منه وهناك لاعبون كثيرون في مصر تتميز عنه خصوصا عمرو السولية في النادي الاهلي حيث يؤدي بمستوى ثابت مع النادي.





* ما رأيك في أداء عمرو جمال وباسم مرسي؟ وهل يستطيعون العوده لمستواهم؟





- أداؤهم لم يصل للممتاز فهم يحتاجون التركيز أكثر مع أنديتهم خلال الفترة القادمه من أجل تمثيل منتخب مصر.





* ما النصيحة التي تقدمها لعمرو جمال؟





- عمرو جمال من اللاعبين الجيدين لكنه عليه التركيز والهدوء بشكل أكثر، حيث أرى أنه يلعب بعصبية شديدة في مبارياته الأخيره ويحصل على العديد من الإنذارات فأطالبه بالهدوء من أجل العوده لمستواه المعهود.





* في أي مركز تتمنى إن تنهي به الموسم؟





- أتمنى الدخول في منطقة منتصف الجدول ومواصلة العمل على ذلك وأتمنى أن يحالفنا التوفيق من اجل تحقيق هذا الهدف.



