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فن

الصعيد يا دولة.. حكيم يعلن عن موعد نزول أغنيته الجديدة.. شاهد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:08 م
حكيم
حكيم
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سيد احمد
نشر الفنان حكيم بوستر أغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة" ، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق حكيم قائلا: "الصعيدـ يا دولة .. غـــدًا على القناة الرسمية لـ#حكيم على اليوتيوب خليك اول حد يسمع الأغنية اشترك دلوقتى واعمل Subscribe ".

وحازت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

ايو بقى - اجدع ناس - بالتوفيق 

كان حكيم قد طرح أغنية جديدة 7 يناير الجارى، وتحمل اسم "آه بحبه"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي باسم منير، وميكس أحمد جودة على يوتيوب.
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