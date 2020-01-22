الصعيد يا دولة.. حكيم يعلن عن موعد نزول أغنيته الجديدة.. شاهد





وعلق حكيم قائلا: "الصعيدـ يا دولة .. غـــدًا على القناة الرسمية لـ#حكيم على اليوتيوب خليك اول حد يسمع الأغنية اشترك دلوقتى واعمل Subscribe ".





وحازت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





ايو بقى - اجدع ناس - بالتوفيق





كان حكيم قد طرح أغنية جديدة 7 يناير الجارى، وتحمل اسم "آه بحبه"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي باسم منير، وميكس أحمد جودة على يوتيوب.

نشر الفنان حكيم بوستر أغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة" ، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".