الصعيد يا دولة.. حكيم يعلن عن موعد نزول أغنيته الجديدة.. شاهد

نشر الفنان حكيم بوستر أغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة" ، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلق حكيم قائلا: "الصعيدـ يا دولة .. غـــدًا على القناة الرسمية لـ#حكيم على اليوتيوب خليك اول حد يسمع الأغنية اشترك دلوقتى واعمل Subscribe ".
وحازت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
ايو بقى - اجدع ناس - بالتوفيق
كان حكيم قد طرح أغنية جديدة 7 يناير الجارى، وتحمل اسم "آه بحبه"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي باسم منير، وميكس أحمد جودة على يوتيوب.