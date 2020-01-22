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رياضة

بينها بيراميدز ومنتخب غانا.. مدرب الزمالك السابق يتلقى 9 عروض بعد الرحيل عن الابيض

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:20 م
ميتشو
ميتشو
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ملك موسي
حرص الصربي ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، الكشف عن العروض التي تلقاها بعد الرحيل عن القلعة البيضاء.

واشار ميتشو عن تلقيه 9 عروض عقب رحيله عن الزمالك بسبب سوء النتائج، وبالتحديد عقب الخسارة من مازيمبي الكونغولي.

وقال ميتشو في تصريحات لصحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية:” منذ رحيلي عن الزمالك تلقيت أكثر من عرض”.

وتابع:” تلقيت عروضا من بيراميدز المصري والإفريقي التونسي ومولودية الجزائر والوداد المغربي، وكذلك من منتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي، وأيضا تلقيت عروضا من التعاون السعودي والعين الإماراتي”.

وكان الزمالك تعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون بدلا من الصربي ميتشو الذي رحل عقب السقوط الإفريقي أمام مازيمبي.

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