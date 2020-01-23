ضبط 9 أطنان زيت طعام مجهول المصدر في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (9,876) طن سلع غذائية (زيت طعام ) معبأة داخل تانكات بدون أية بيانات ( مجهول المصدر ) بقصد إعادة تعبئته داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات .





يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.