بطريقة كوميدية.. صلاح يتحدي لوفرين في تنس الطاولة.. فيديو





وظهر محمد صلاح وهو ينافس صديقة المفضل ديان لوفرين في لعبة تنس الطاولة والتي شهدت مهارة صلاح في لعب التنس امام صديقة لوفرين.





ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "فخر العرب" و "ابن بلدنا الغالي" و "لعيب في كل حاجة ماشاء الله".





ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق ووليفرهامبتون في العاشرة مساء اليوم في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يلعب تنس الطاولة بطريقة كوميدية أمام لوفرين .