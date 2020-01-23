بينهم طفل.. قتيلة و7 جرحى بإطلاق نار في مدينة سياتل الأمريكية.. شاهد

وقال شاهد عيان لوسائل إعلام محلية، إنّه رأى رجلين يتجادلان بصوت عال ثم تبادلا إطلاق النار فأصابا عددًا من المارّة.





من جهته، أعلن مركز هاربورفيو الطبي، أنّ سبعة مصابين، بينهم صبي يبلغ من العمر تسع سنوات، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عرضت فضائية يورو نيوز ، تفاصيل مقتل امرأة وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمدينة سياتل الأمريكية.وأعلنت مصادر أمنية وطبية أن امرأة قتلت وأصيب سبعة أشخاص آخرين بجروح، بينهم طفل، في إطلاق نار في وسط مدينة سياتل الأمريكية وأن "هناك العديد من الضحايا.. والمشتبه به لاذ بالفرار والشرطة تبحث عنه.. عناصر الشرطة والإسعاف يعتنون بالجرحى".ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائدة شرطة المدينة كارمن بيست أنّ امرأة قتلت في إطلاق النار وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح.وقالت المتحدّثة باسم المستشفى سوزان غريج، إنّ اثنين من الجرحى حالتهما خطرة، هما امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا أصيبت بجروح في معدتها وصبي أصيب في قدمه، أما الجرحى الخمسة الآخرون، وجميعهم رجال، فحالتهم الصحية مستقرة.