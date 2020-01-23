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حوادث

حبس ربة منزل وسائق ضبط بحوزتهما 100 ألف قرص كبتاجون مخدر بـ شبرا الخيمة

الخميس 23/يناير/2020 - 09:37 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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إبراهيم الهوارى

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس ربة منزل وسائق 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهما وبحوزتهما كميات كبيرة من الأقراص المخدرة قبل ترويجها الى أحد عُملائهم بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا بتمكن خدمة تأمين القطاع الأول بالطريق الدائرى من ضبط كل من محمد م م  " 39 سنة سائق ومقيم مرسى مطروح  والسابق اتهامة في ( 2 ) قضية وفاطمة ع م  24 سنة ربة منزل حال تواجدهما أعلى الطريق الدائرى بناحية مسطرد اتجاه الجيزة – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مستقلان السيارة (قيادة الأول ومملوكه له)

وضبط بحوزتهما (74) كيس يحوى بداخله (100.000 الف ) قرص من عقار الكبتاجون المخدر ومبلغ 1000 جنيه وهاتف محمول  وبمواجهة المتهمان أقر الأول بحيازته للأقراص المخدرة بقصد توصيلها لأحد الأعراب بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح وقررت الثانية بأنها تربطها علاقة صداقة بالأول وأنها كانت بصحبته لتسهيل مروره بالأكمنة وتولت النيابة التحقيق.

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