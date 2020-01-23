قبل مواجهة توجو.. تعرف على طلب حسام البدري من اتحاد الكرة

طالب حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري اقامة مواجهة توجو المقبلة في استاد القاهرة.





ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب توجو خلال شهر مارس المقبل وذلك في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.





وأكد حسام البدري في طلبه على أنه يرغب أن يكون اللقاء بحضور جماهيري وأكبر عدد ممكن في مثل تلك المباراة وذلك نظرًا لأهميتها في مشوار المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.



