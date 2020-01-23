AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة توجو.. تعرف على طلب حسام البدري من اتحاد الكرة

الخميس 23/يناير/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
طالب حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري اقامة مواجهة توجو المقبلة في استاد القاهرة.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب توجو خلال شهر مارس المقبل وذلك في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وأكد حسام البدري في طلبه على أنه يرغب أن يكون اللقاء بحضور جماهيري وأكبر عدد ممكن في مثل تلك المباراة وذلك نظرًا لأهميتها في مشوار المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 وذلك أمام كينيا وجزر القمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة كينيا.. قرار جديد من حسام البدري بشأن بعثة منتخب مصر لجزر القمر

اخبار الرياضة.. علامة كاملة للأوليمبي وتعادل للكبار.. ومدرب الأهلي يتابع كهربا

5 أزمات تحاصر حسام البدري قبل مباراة مصر وجزر القمر

بعد التعادل أمام كينيا.. اتحاد الكرة يوجه رسالة عاجلة للمنتخب الأول

بعد التعادل مع جزر القمر.. موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر

كينيا تتقدم على توجو 1 - 0 في الشوط الأول من تصفيات أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد عزيز عثمان.. فنانة كانت سببا في وفاته

شبورة كثيفة وموجة برودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

البصل بـ 6.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 23 -1 - 2020

الاتفاق السعودي يرفض الرد على حقيقة بند الشراء في عقد أزارو ..فيديو

أم تخنق أطفالها الثلاثة وهي تغني لهم تهويدات ما قبل النوم

شاهد طفلة تقوم بتصرف ذكي للهروب من رجل حاول إيذاءها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها