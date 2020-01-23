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مرأة

فوائد غير متوقعة لوضع شرائح الليمون بجانب سريرك

الخميس 23/يناير/2020 - 10:28 ص
فوائد الليمون
فوائد الليمون
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لمياء الياسين
فوائد مذهلة يتمتع بها الليمون، فهو غني بفيتامين C والألياف بالإضافة إلى فائدته فى الحفاظ على صحة القلب والتحكم في الوزن، وصحة الجهاز الهضمي.

ووفقا لموقع "بولد سكاي" الهندى بصرف النظر عن الدور الذي يلعبه الليمون في الوقاية من العديد من الأمراض يعتبر الليمون مفيدًا أيضًا في علاج الأمراض البسيطة مثل اضطراب المعدة أو الإحساس بالتقيؤ.

ويساعد الاحتفاظ ببعض قطع  ليمون، ثم رش قليلًا من الملح عليها، جانب سريرك أو في منضدتك أو بالقرب من النافذة فى منحك زيادة أكثر فى  التركيز وانخفاض مستويات التوتر بجانب تأثيره المهدئ على الجهاز التنفسي.

من المعروف أن الحفاظ على شرائح الليمون يؤدي وظيفة أفضل من أي معطر جو والذي قد يسبب الصداع ومجرد رائحة هذه الفاكهة تجعلك تشعر بالانتعاش ويجب ألا تقتصر فقط على رائحة الهواء المعطر.

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