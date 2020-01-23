ليه البنات بتميل لـ الباد بوي.. أسباب توضح ميول الفتيات للشباب المتهور

لم تعد الفتيات كالسابق، ففي العقود الماضية كانت البنات تميل إلى الشاب المحترم المهذب الذي يميل دائمًا إلى العقل والتدبير ذي المكانة المرموقة في المجتمع، إلا أن مرور الزمن غير نظريات البنات في التفكير بشريك العمر فلم يعد ذلك المنمق المرتب بل تغيرت ملامح شكل فارس الأحلام وبصيغة معظم البنات تحول من الـ good boy إلى الـ bad boy.





ووفقا لما ورد في صحيفة "lolwot" أن الدراسات الحديثة التي أقامها أكثر من مركز عالمي لاستطلاع الآراء لفتيات من أعمال 18 حتى 24 اتفقوا على وجهة نظر أن الشباب المتهورة خفيفة الظل هم الأكثر جذبا لهن، وفي السطور التالية سنعرض بعض الأسباب التي سردتها الفتيات أثناء الاستطلاع.





-التهور

نسبة الفتيات التي تميل إلى الشاب المتهور زادت عن السابق، فكلما كان مهذبا ومنمق ولا يعرف طريق للحظات الجنون تنفر منه الفتيات.





-خفة الظل

تميل الفتيان بوجه عام إلى الشخص الذي يجعلها تضحك من قلبها معه قد يكون غير وسيم إلا أنها تشعر بالسعادة كلما تحدثت له.





-الواثق في نفسه

بالرغم أن الثقة في النفس لدى الرجال أحيانا تميل إلى الغرور، إلا أن تلك الصفة من أهم الصفات التي تميل لها الفتيات، فإن حواء تقع في غرام الرجال الواثقين من قراراتهم ولا تحب الرجل المتردد.





-متعدد العلاقات

قد تكون ميزة غريبة لفتت الانتباه في الدراسة، قديما تلك الصفة كانت غير محبذة على الإطلاق والشاب الذي تعرف عنه تلك الصفة كانت لا تقترب منه أي فتاة إلا أن الموازين انقلبت وأصبح متعدد العلاقات مرغوباً حاليًا ومتعدد العلاقات لا تعني أنه رجل سئ السُمعة بل إنه شاب يعرف كيف يجد الطريق المناسب للحديث مع كل أنثى بسبب علاقاته النسائية الكثيرة فقد مر بمعظم الشخصيات.