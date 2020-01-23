عيد_الشرطة يتصدر تويتر.. ومغردون: تحية لأرواح مخلصة

#عيد_الشرطة كل سنة وشرطتنا قوية وبخير ودايما في أمان بسببهم ربنا معاهم ويحميهم في احتفالنا الوحيد بيوم 25 وهو عيد الشرطة العظيم لتكريم شهدائها من أيام قتل الارهابين ليهم في الإسماعيلية بمرور بجرائم الإخوان الإرهابيين حتى اليوم. تحية لأرواح مخلصة ضحت ومازالت من أجلنا تضحي لن تركع دوله اول جنودها رئيس





يحتفل الشعب المصري بعيد الشرطة المصرية، حيث دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" #عيد_الشرطة ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.. وجاءت تغريداتهم كالتالى: