وليد أزارو مهدد بالغياب عن أول مشاركاته بـ الدوري السعودي





وكان الاتفاق السعودي، أعلن أمس، الأربعاء، عن حصوله على خدمات وليد أزارو لاعب الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن وليد أزارو مهدد بالغياب عن مواجهة النصر، بسبب عدم وصول بطاقته الدولية حتى الآن.





وأضافت الصحيفة، أن إدارة الاتفاق تكثف جهودها لإنهاء إجراءات وصول البطاقة الدولية لوليد أزرو، من أجل المشاركة في لقاء النصر.





يذكر أن فريق الاتفاق يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدروي السعودي برصيد 17 نقطة.

تحوم الشكوك حول لحاق المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق الجديد عن مباراة فريقه أمام الاتحاد، المقرر لها غدا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري السعودي.