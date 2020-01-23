دار نشر الجامعة الأمريكية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919 وتعتبر واحدة من أكبر الجامعات التي توفر تعليمًا ليبراليًا باللغة الإنجليزية في العالم العربي. وبمشاركتها في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية في الوطن العربي فإن الجامعة الأمريكية تعتبر جسرًا حيويًا لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج. الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصًا متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.

تشارك دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، والذي افتتح أبوابه للجمهور اليوم ويستمر حتى 4 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.وتعرض دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة أكثر من 8000 إصدار باللغة الإنجليزية بما في ذلك الإصدارات الجديدة، والكتب الأكثر مبيعًا من الإصدارات السابقة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الكتب.ويقول تريفور نايلور، المدير المشارك للمبيعات والتسويق بدار نشر الجامعة: "يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب حاليا أكبر معرض للكتاب في المنطقة. وبعد انتقاله إلى القاهرة الجديدة أصبح المعرض أكبر وأفضل وأكثر سهولة في الوصول إليه من أي وقت مضى. نعرض هذا العام في مكتبة دار نشر الجامعة أفضل كتب عامة وكتب صادرة باللغة الإنجليزية بأفضل الأسعار. سيندهش الزوار من تنوع الكتب التي نقدمها للجمهور في هذا الحدث الرائع."ويوافق عام 2020 مرور 60 عاما على إنشاء دار نشر الجامعة وتشارك دار النشر زوار المعرض العديد من العروض الترويجية، حيث تعرض 60 إصدارا بسعر 60 جنيها لكل منها، وخصومات كبيرة على مجموعة مختارة من الإصدارات تصل إلى 50 بالمئة، بالإضافة إلى المزيد من العروض الأخرى. كما يحصل كل مشتري لكتاب من دار نشر الجامعة على بطاقة للاشتراك في سحب، حيث يحصل 6 فائزين على قسيمة بقيمة 1000 جنيه صالحة للاستخدام في جميع مكتبات الجامعة.وتعرض دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصداراتها في القاعة 2، AUC Press Stand B47، من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 7:00 مساءً.