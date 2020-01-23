التنمية المحلية تحتفل بتخريج 148 من العاملين بالمحليات.. صور





من ناحية أخرى تتضمن خطة الأسبوع التدريبي 21، والذي سيبدأ الأسبوع القادم دورة قادة المستقبل والتي ستستمر لمدة 3 أسابيع ويستفيد منها 81 متدربًا إضافة إلى دورة نظم المعلومات الجغرافية (gis) للعاملين بوحدات المتغيرات المكانية لـ 45 متدربًا وتستمر هذه الدورة أسبوعين.

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بانتهاء دورات الأسبوع 20 من الخطة التدريبية للعام الحالي، وهي دورات تنمية مهارات العاملين في إدارات البيئة وتنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات المخازن ودورة أساسيات التحول الرقمي، وبلغ عدد المتدربين 148 متدربًا، فيما تستمر للأسبوع الثاني دورة اللغة الإنجليزية للمستوى الثاني لـ 25 متدربًا.