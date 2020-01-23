سامح عاشور: وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة الأربعاء المقبل بحضور عبد العال

عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الدوري اليوم الخميس، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، أعلن عنها النقيب العام في بث مباشر لجموع المحامين.





وكشف "عاشور"، عن وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير، وذلك بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، متابعا: "سيسند البناء للشركة الهندسية التابعة للوزارة".





وأعرب "عاشور"، عن فخر مجلس النقابة بأكاديمية المحاماة، التي تمثل صرحا تبدأ به المحاماة مرحلة جديدة، وستكون الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من عام 2021.





وناشد "عاشور"، جموع المحامين بالحفاظ على تلك المكتسبات التي تعبر عن إرادة الجمعية العمومية، وعدم تعطيل العملية الانتخابية، محذرا ممن يحاولوا الالتفاف حول تلك المكتسبات التي كانت قواما لجمهورية المحاماة الثانية.