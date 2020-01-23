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تعليم

للأداء الحضاري بالامتحانات.. صرف 500 جنيه للعاملين في جامعة القاهرة

الخميس 23/يناير/2020 - 03:39 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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خالد محي الدين
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة  عن صرف مكافأة 500 جنيه لكل العاملين في الجامعة القاهرة من "المعيدين والأساتذة المساعدين".

في صدد ذلك، أبدى رئيس جامعة القاهرة الدكتور "الخشت"، سعادته عبر حسابه على موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، بالأداء الحضاري في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي كان نتيجة للمجهودات الجبارة التي قام بها العاملين بجامعة القاهرة.


وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة بعدد من الكليات داخل الحرم الجامعي، تفقد خلالها ختام ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020، والتي يؤديها حوالى مائتى ألف طالب وطالبة، بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.

وحرص طلاب جامعة القاهرة على التقاط صور "سيلفي" مع الدكتور محمد الخشت، احتفالًا بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء الإجازة.

وأعلن الدكتور محمد الخشت، أن عينات التصحيح الأولية تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات، وأن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف يتم إعلانها فور انتهاء الامتحانات ببعض الكليات والأخرى مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن تنتهي جميع الكليات من إعلان نتائجها بحد أقصى منتصف مارس المقبل، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم جميع الخدمات والإمكانات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.

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