AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمر الميداني ينضم رسميا لـ الاتحاد السكندري

الخميس 23/يناير/2020 - 03:46 م
صدى البلد
Advertisements
كتب إسلام عوده
نجح مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع المدافع السورى عمر الميداني. 

ووصل اللاعب إلى الإسكندرية، اليوم، ووقع على عقود الإنضمام للفريق السكندرى، فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى، وطلعت يوسف المدير الفنى للفريق . 

ويبلغ الميداني من العمر، 25 عاما، وطوله 180 سم، ويلعب فى مركز قلب الدفاع . 

وكان الميدانى قد انضم لنادى الوحده السورى عام ٢٠١١، وانتقل للمينا العراقى عام ٢٠١٤، ثم عاد للوحده عام ٢٠١٥، وشارك فى الدورى المصري الموسم الماضى، مع فريق بيراميدز، قبل انتقاله لفريق الكويت الكويتى فى بداية هذا الموسم، واخيرا انضم للاتحاد رسميا، اليوم.

ويعتبر عمر الميدانى هو الصفقة الثانية للاتحاد السكندرى فى انتقالات يناير الحالية، بعد المهاجم الليبي أنيس سالتو، ويتبقى لزعيم الثغر صفقة أخرى وحيدة، فى الإنتقالات الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد في نصف نهائي بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد

إيران تتوسل لـ دول الخليج بأي خطوة تعيد الأمل لشعبها

في ذكرى رحيل فاطمة رشدي.. تعرف على عدد زيجاتها ونهايتها المأساوية

شاهد.. رقص ميجان ميركل في فيديو نادر

بالأسماء .. قائمة الزمالك النارية في مواجهة مازيمبي الكونغولي

نشرة الرياضة.. أزمة جديدة تواجه وليد أزارو.. صفقة جديدة للأهلي.. قائمة الزمالك أمام مازيمبي.. وإيقاف جهاد جريشة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يهدد العالم.. كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي القاتل

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية