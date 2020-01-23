عمر الميداني ينضم رسميا لـ الاتحاد السكندري

نجح مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع المدافع السورى عمر الميداني.





ووصل اللاعب إلى الإسكندرية، اليوم، ووقع على عقود الإنضمام للفريق السكندرى ، فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى ، وطلعت يوسف المدير الفنى للفريق .





ويبلغ الميداني من العمر، 25 عاما ، وطوله 180 سم ، ويلعب فى مركز قلب الدفاع .



وكان الميدانى قد انضم لنادى الوحده السورى عام ٢٠١١ ، وانتقل للمينا العراقى عام ٢٠١٤ ، ثم عاد للوحده عام ٢٠١٥ ، وشارك فى الدورى المصري الموسم الماضى ، مع فريق بيراميدز ، قبل انتقاله لفريق الكويت الكويتى فى بداية هذا الموسم ، واخيرا انضم للاتحاد رسميا ، اليوم.



