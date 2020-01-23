تعرف على بديل رضا عبدالعال في تدريب بلدية المحلة

نجح مجلس إدارة نادي بلدية المحلة في التعاقد مع رمضان السيد نجم الأهلي السابق لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول خلفا لرضا عبد العال الذي تقدم باستقالته خلال الساعات القليلة الماضية .





وتقدم رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق باستقالته من تدريب فريق بلدية المحلة بعد النتائج السلبية التي لاحقت الفريق خلال المواجهات الأخيرة من دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .





ويقود رمضان السيد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف .





ويحتل فريق بلدية المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 16 نقطة بينما يحتل فريق فاركو المركز الأول برصيد 26 نقطة .