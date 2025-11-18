قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات كبيرة في ماسبيرو قبيل استضافة المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات
بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع جهود تمكين المرأة والشباب ودعم العمل الحر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

أكَّد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على متابعته الشخصية للجهود الهادفة إلى تمكين المرأة والشباب، ودعم مبادرات العمل الحرّ في نطاق المحافظة.

جاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين المحافظة والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة.

ونظَّمت إدارة "مشروعك" بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية، ندوة توعوية في مقر مجلس مدينة أ

جا، تنفيذًا للكتاب الدوري رقم (293) لسنة 2025 الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والذي يهدف إلى تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتأتي الندوة ضمن حرص المحافظة على رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المواطنين، لا سيما الشباب والسيدات الراغبين في إقامة مشروعات خاصة، حيث استعرضت الندوة شروط وضوابط التقديم للحصول على التمويل من برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، إضافة إلى المزايا والتسهيلات التي تقدمها تلك البرامج للمستفيدين.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة تولي أولوية كبيرة لتمكين المرأة والشباب، وتعمل على تذليل العقبات التي تواجههم للحصول على فرص تمويل حقيقية، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الندوات ستستمر في مختلف المراكز والمدن، لضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وذلك تحت إشراف الأستاذ وليد عبد العزيز، مدير "مشروعك" بالمحافظة، والأستاذة نيرمين فهمي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية.

وشارك في الندوة الأستاذة إيمان حامد، من إدارة التنمية بالمحافظة، ومديرو "مشروعك" والتنمية بالمركز، بالإضافة إلى ممثلي البنوك (البنك الأهلي، بنك الإسكندرية، البنك التجاري الدولي - مصر "بنك القاهرة" سابقاً)، وممثلي الإدارات المختلفة، وصغار المستثمرين، وجميع الجهات المعنية.

الدقهلية محافظ المرأة فعالبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

ترشيحاتنا

OPPO Find X9 Pro

مواصفات وسعر OPPO Find X9 Pro.. هل يستحق الشراء في 2025؟

Redmi 15

شاومي تكشف عن Redmi 15 في مصر.. بطارية عملاقة وأداء ممتاز بسعر مناسب

الهاكرز

طرق يتيحها الهاكرز لاختراق موبايلك.. وكيفية تجنبها بفاعلية

بالصور

سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى
منى زكى
منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد