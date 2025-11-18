محافظ الدقهلية يتابع جهود تمكين المرأة والشباب ودعم العمل الحر

أكَّد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على متابعته الشخصية للجهود الهادفة إلى تمكين المرأة والشباب، ودعم مبادرات العمل الحرّ في نطاق المحافظة.

جاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين المحافظة والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة.

ونظَّمت إدارة "مشروعك" بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية، ندوة توعوية في مقر مجلس مدينة أ

جا، تنفيذًا للكتاب الدوري رقم (293) لسنة 2025 الصادر عن وزارة التنمية المحلية، والذي يهدف إلى تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتأتي الندوة ضمن حرص المحافظة على رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المواطنين، لا سيما الشباب والسيدات الراغبين في إقامة مشروعات خاصة، حيث استعرضت الندوة شروط وضوابط التقديم للحصول على التمويل من برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، إضافة إلى المزايا والتسهيلات التي تقدمها تلك البرامج للمستفيدين.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة تولي أولوية كبيرة لتمكين المرأة والشباب، وتعمل على تذليل العقبات التي تواجههم للحصول على فرص تمويل حقيقية، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الندوات ستستمر في مختلف المراكز والمدن، لضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وذلك تحت إشراف الأستاذ وليد عبد العزيز، مدير "مشروعك" بالمحافظة، والأستاذة نيرمين فهمي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية.

وشارك في الندوة الأستاذة إيمان حامد، من إدارة التنمية بالمحافظة، ومديرو "مشروعك" والتنمية بالمركز، بالإضافة إلى ممثلي البنوك (البنك الأهلي، بنك الإسكندرية، البنك التجاري الدولي - مصر "بنك القاهرة" سابقاً)، وممثلي الإدارات المختلفة، وصغار المستثمرين، وجميع الجهات المعنية.