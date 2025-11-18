تعزيز الشفافية والنزاهة.. رئيس جامعة بنها يحيل مخالفات للنيابة العامة| تفاصيل

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، إحالة عددا من المخالفات داخل قطاعات الجامعة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها حيالها ، ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز مبادئ الشفافية وحماية النزاهة والالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات المختلفة.

وقال " الجيزاوي " أن المخالفة الأولى تضمنت التلاعب في أذون الصرف الخاصة ببعض الخامات والمواد بمخازن الجامعة ، بالإضافة إلي مخازن مركز الطبع والنشر ، مشيرا إلى انه يجرى حاليا تحقيقات موسعة مع المسئولين والمختصين عن منظومة المخازن بالجامعة ، كما أنه تم تشكيل لجنة لجرد جميع المحتويات والأرصدة بكافة أنواعها .

وأضاف رئيس الجامعة أن المخالفة الثانية تتمثل في استخدام عدد من الأشخاص بمستشفى الجامعة وأحد كلياتها كارت منظومة العلاج بشكل غير قانوني وغير مسئول حيث تم استخدام البطاقات العلاجية لعدد من زملائه في صرف كميات كبيرة من الأدوية

وأشار "الجيزاوي" إلي أن المخالفة الثالثة تتمثل في تزوير أحد مسئولي الجامعة حكم قضائي بإلغاء أحد العقوبات الوارده ضده من مجالس التأديب بالجامعة.

رصد المخالفات

وأوضح رئيس الجامعة أن المخالفات التي تم رصدها خضعت لمراجعة ودراسة تفصيلية من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ، حيث تبين وجود شبهة تستدعي إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقوانين المعمول بها ، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع جميع الحالات المشابهة بكل جدية وشفافية، وأن الإحالة تأتي حرصًا منها على ضمان تطبيق القانون وحماية المال العام وتحقيق العدالة.

وشدد رئيس الجامعة على استمرار عمليات الرقابة والمراجعة الداخلية وتطوير آليات العمل بما يسهم في الحد من أي تجاوزات أو مخالفات مستقبلية، مؤكدا أن المحافظة على النزاهة وتعزيز الثقة بالجامعة من أهم أولوياتها.