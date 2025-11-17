قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
" الوزراء" يستعرض في تقرير جديد استخدامات الطاقة النووية السلمية وأبرز التحديات
صعود جماعي في مستهل تعاملات البورصة اليوم
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
جامعة بنها: دعم الكليات والبرامج للتقدم للاعتماد المؤسسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ، فريق زيارة المحاكاة لكلية العلوَم وذلك في اطار خطة جامعة بنها لدعم الكليات والبرامج للتقدم للاعتماد المؤسسي بالتزامن مع الاعتماد البرامجي .


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم  ووكلاء الكلية ، ورؤساء الأقسام ومنسقي البرامج.
وضم فريق المراجعة الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة بنها  ، والدكتور علاء النعاني الأستاذ بجامعة المنوفية والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد  ، والدكتور فوزي عتيبي الأستاذ بجامعة القاهرة والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، والدكتور ممدوح عبد المجيد الأستاذ بجامعة المنصورة والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، كما ضمت اللجنة كلا من الدكتورة نجلاء عبد الجواد والدكتور صحر عبد الرحمن بمركز ضمان الجودة بجامعة بنها. 

الاعتماد المؤسسي للبرامج 

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات والموارد اللازمة لكلية العلوم طبقا لاحدث معايير الهيئة الخاصة بالاعتماد المؤسسي والبرامجي لاعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

من جانبه أضاف الدكتور محمد غانم ان اللجنة قامت بفحص الوثائق الخاصة بمعايير الاعتماد المؤسسي (اصدار 2015 المعدل) والبرامجي (اصدار 2022 المعدل) ثم قامت بإجراء لقاءات ومقابلات مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والقيادات الاكاديمية والادارية والخريجين والأطراف المجتمعية ، كما قامت اللجنة بتفقد المباني والمدرجات والقاعات التدريسية والمعامل والوحدات والموارد الداعمة للتعليم والتعلم والكنترولات .

القليوبية محافظة القليوبية نائب رئيس جامعة بنها جامعة بنها الاعتماد المؤسسي للبرامج

