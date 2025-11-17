جامعة بنها: دعم الكليات والبرامج للتقدم للاعتماد المؤسسي

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ، فريق زيارة المحاكاة لكلية العلوَم وذلك في اطار خطة جامعة بنها لدعم الكليات والبرامج للتقدم للاعتماد المؤسسي بالتزامن مع الاعتماد البرامجي .



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم ووكلاء الكلية ، ورؤساء الأقسام ومنسقي البرامج.

وضم فريق المراجعة الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة بنها ، والدكتور علاء النعاني الأستاذ بجامعة المنوفية والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، والدكتور فوزي عتيبي الأستاذ بجامعة القاهرة والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، والدكتور ممدوح عبد المجيد الأستاذ بجامعة المنصورة والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، كما ضمت اللجنة كلا من الدكتورة نجلاء عبد الجواد والدكتور صحر عبد الرحمن بمركز ضمان الجودة بجامعة بنها.

الاعتماد المؤسسي للبرامج

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات والموارد اللازمة لكلية العلوم طبقا لاحدث معايير الهيئة الخاصة بالاعتماد المؤسسي والبرامجي لاعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

من جانبه أضاف الدكتور محمد غانم ان اللجنة قامت بفحص الوثائق الخاصة بمعايير الاعتماد المؤسسي (اصدار 2015 المعدل) والبرامجي (اصدار 2022 المعدل) ثم قامت بإجراء لقاءات ومقابلات مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والقيادات الاكاديمية والادارية والخريجين والأطراف المجتمعية ، كما قامت اللجنة بتفقد المباني والمدرجات والقاعات التدريسية والمعامل والوحدات والموارد الداعمة للتعليم والتعلم والكنترولات .