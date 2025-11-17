جامعة بنها تنظم رحلات لطلابها لزيارة المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، تنظيم الجامعة عددا من الرحلات لطلابها للمتحف المصري الكبير ، وذلك في إطار دورها لدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية ، بما يعزز انتمائهم الوطني ووعيهم بتاريخ بلادهم.



وأشار "رئيس الجامعة" إلى أن أولى الزيارات انطلقت اليوم برحلات لطلاب كليات الزراعة والطب البيطري والهندسة ببنها مؤكدًا أن المتحف المصرى يعد مشروعا وطنيا تتكامل فيه الهندسة المعمارية مع الروح الحضارية ، وتلتقي فيه الحداثة بالتاريخ في لوحة بصرية وثقافية فريدة تُعيد تعريف معنى القوة الناعمة لمصر، وتؤكد أن الهوية المصرية قادرة دومًا على التجدد والعطاء.

تنظيم الزيارات الميدانية

وأضاف " الجيزاوي " أن تنظيم الزيارات الميدانية للمتحف المصري الكبير ، وتنفيذ المشروعات البحثية، وتقديم برامج تدريبية في مجالات مثل التوثيق الرقمي، العرض المتحفي، إدارة التراث، والسياحة الثقافية، سيحول المتحف إلى مختبر مفتوح للمعرفة، ويجعل من التجربة التعليمية أكثر ارتباطًا بالواقع.

ودعا الدكتور ناصر الجيزاوي طلاب الجامعة إلى زيارة المتحف والمشاركة في الرحلات ، والاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين التاريخ والمعرفة والجمال ، مشيرا إلي استمرار الجامعة في تقديم مجموعة من الأنشطة المتنوعة تهدف إلى تعريفهم بعظمة حضارتهم المصرية وتراثهم الثقافي الفريد.