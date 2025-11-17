الكشف الطبي على 288 حالة فى قافلة جامعة بنها بكفر شكر

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها تنظيم القوافل الطبية ضمن فعاليات مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.



جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، وبإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، وبتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية.

توفير الرعاية الصحية

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم صحة طلاب المدارس وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية من خلال القوافل الطبية لضمان نشء سليم وصحة أفضل لأبنائنا في المستقبل.

من جانبها أضافت الدكتورة نيرمين عدلي أن قافلة اليوم استهدفت مدرسة ميت الدريج بكفر شكر وقامت بإجراء ٢٨٨ كشفًا طبيًا فى تخصصي الرمد والأطفال ، شملت ١٣٨ حالة أمراض العيون ، و ١٥٠ حالة أطفال ، بالإضافة إلي عمل ١٤ نظارة طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.