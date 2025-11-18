جراحة نادرة ببني سويف.. استئصال ورم سرطاني ضخم دون المساس بالأوعية الدموية

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالجهود المميزة التي بذلها الفريق الطبي بقسم جراحة الأورام بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، بعد نجاحه في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني ضخم ومتكرر بالفخذ الأيمن لمريض يبلغ من العمر 65 عامًا، وذلك مع الحفاظ الكامل على العصب الوركي والأوعية الدموية المصاحبة،

أجرى العملية طاقم ضم نخبة من أطباء قسم جراحة الأورام:الدكتور مصطفى سعيد – استشاري ورئيس قسم جراحة الأورام،الدكتور أحمد صلاح أنور – أخصائي الجراحة العامة والأورام، والنواب:الدكتور محمد سمير،الدكتور أحمد سيد عبدالوهاب، بجانب الدكتورة أميرة أحمد عويس – استشاري التخدير، بالإضافة إلى طاقم تمريض عمليات الدور الثاني (صباح محمد ، ميرفت صابر ، ميرفت سمير، مني عبد الغني، منى كمال ، فاطمة علي، نهلة سيد، ، أسماء صفوت ).

من جهته أشارالدكتور محمد يحيى مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى أن هذا النجاح يمثل إحدى ثمار جهود تطوير المستشفى، التي تهدف لتوفير خدمات طبية نادرة ودقيقة لمنتفعي التأمين الصحي "بقيادة الدكتور شريف الزناتي مدير المستشفى " مؤكدا أن تلك العملية تتطلب مهارة عالية وتأتي استكمالاً لسلسلة من العمليات الدقيقة التي نفذها أطباء المستشفى مؤخرًا، و ضمن خطة الهيئة لدعم وتطوير الخدمات الصحية بتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

كما أعرب مدير الفرع عن تقديره لطاقم تمريض عمليات الدور الثاني على جهودهم البارزة وتعاونهم المستمر، وكذلك عمال الدور الثاني لما قدموه من دعم لوجيستي أسهم في تهيئة بيئة عمل مناسبة للفريق الطبي، مؤكدا التزام المستشفى الدائم بتطوير الخدمات الطبية وتقديم رعاية صحية متميزة لجميع المرضى.