إعلام بني سويف تنظم ورشة تدريبية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الأخبار الكاذبة

نظمت كلية الإعلام جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ورشة تدريبية بعنوان "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التحقق من الأخبار الكاذبة وإنتاج المحتوى والحد من العنف الإلكتروني" وذلك بإشراف الدكتور ممدوح مكاوي، عميد الكلية، والدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، قدم التدريب الأستاذ محسن محمد، المؤسس المشارك لمشروع "محو" المدعوم من برنامج المنح العالمية للشباب التابع لليونسكو، جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونه، والطلاب بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الورشة شملت تدريبًا عمليًا متقدمًا حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كشف الصور والفيديوهات المزيفة. وقد تم استعراض مجموعة من التطبيقات المبتكرة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى، مثل إنشاء فيديوهات جديدة وتحويل الصور إلى مذيع افتراضي، بالإضافة إلى دمج الصوت مع الصورة باستخدام أدوات متطورة مثل Gemini وDreamFace وRoboNemo وGoogle AI Studio .

كما أشار الدكتور طارق علي إلى أن الورشة تناولت آليات فعّالة للحد من العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية، من خلال استخدام أدوات التحليل الذكي التي تساعد في مراقبة المحتوى وتقييمه. أبرزت هذه الفعالية أهمية تمكين المشاركين من مواجهة التحديات التي تطرحها التكنولوجيا الحديثة، مما يعكس حرص الجامعة على تقديم تدريب متكامل يُعزز من مهارات الطلاب في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي وأخلاقي. تميزت الورشة بالتفاعل النشط بين المشاركين، مما أدى إلى حوار مثمر حول كيفية استثمار هذه التقنيات في تحقيق تأثيرات إيجابية في المجتمع.



من جانبه، أكد الدكتور ممدوح مكاوي، أن الورشة تأتي في إطار استراتيجية الكلية الهادفة إلى تطوير مهارات الطلاب في مجالات الإعلام الرقمي، بالإضافة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية الأكاديمية. وأعرب عن سعادته بما شهدته الورشة من تفاعل ملحوظ من الطلاب والمشاركين، حيث أبدوا حماسًا كبيرًا لتطبيق الأدوات الرقمية الحديثة.

كما أشار الدكتور ممدوح مكاوي إلى أن الورشة لم تقتصر على إلقاء المحاضرات، بل شملت أنشطة عملية تفاعلية، حيث قام الطلاب بتطبيق مجموعة من السيناريوهات الواقعية باستخدام الأدوات الرقمية المتاحة، مما ساهم في تعزيز فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها في مجال الإعلام. وأكد أن هذا التوجه يعكس التزام الكلية بتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر الرقمي، وتمكينهم من التنافس بفاعلية في سوق العمل. كما أبدى مكاوي تفاؤله بقدرة الطلاب على استغلال المعرفة المكتسبة لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعهم.