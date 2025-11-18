رئيس منطقة بني سويف عن أزمة ناشئي بيراميدز: قيد اللاعبين مسئولية الأندية

أكد صلاح بدر رئيس منطقة بني سويف لكرة القدم، أن قيد اللاعبين هي مسؤولية الأندية مؤكدا انه ليس له دخل في أزمة ناشئي بيراميدز



وقال بدر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: قيد اللاعبين هو مسؤولية الأندية وليست مسؤوليتي أنا دوري التأكد من صحة الأوراق

واضاف: " ليس مسؤوليتي العقود، أنا بأكد بس إن الأوراق على السيستم..

واضاف: توقيع أولياء الأمور على العقد مش مسؤوليتي، أنا جالي الأوراق سليمة من نادي بيراميدز

وتابع: الأندية هي التي تقوم بقيد اللاعبين على السيستم، أنا ماليش علاقة.. أي مسؤولية تقع على عائق الأندية

وواصل: الهاكر" اللي حصل لسيستم اتحاد الكرة مش مسؤوليتي الشخصية