كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رئيس منطقة بني سويف عن أزمة ناشئي بيراميدز: قيد اللاعبين مسئولية الأندية

رباب الهواري

أكد صلاح بدر رئيس منطقة بني سويف لكرة القدم، أن قيد اللاعبين هي مسؤولية الأندية مؤكدا انه ليس له دخل في أزمة ناشئي بيراميدز


وقال بدر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: قيد اللاعبين هو مسؤولية الأندية وليست مسؤوليتي أنا دوري التأكد من صحة الأوراق 
واضاف: " ليس مسؤوليتي العقود، أنا بأكد بس إن الأوراق على السيستم..

واضاف: توقيع أولياء الأمور على العقد مش مسؤوليتي، أنا جالي الأوراق سليمة من نادي بيراميدز

وتابع: الأندية هي التي تقوم بقيد اللاعبين على السيستم، أنا ماليش علاقة.. أي مسؤولية تقع على عائق الأندية

وواصل: الهاكر" اللي حصل لسيستم اتحاد الكرة مش مسؤوليتي الشخصية

ناشئي بيراميدز بيراميدز اخبار الرياضة اخبار بيراميدز

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الكشك المصري

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

تركيب بلاط الإنترلوك

محافظ الشرقية يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك أمام مديرية الصحة بالزقازيق

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها.. تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

بالصور

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

