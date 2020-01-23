تناول الفلفل الحريف يحميك من هذا المرض الكارثى

أطعمة عديدة تساعدك على التنفس بشكل أفضل ومحاربة سرطان الرئة إليك أبرز تلك الطعمة ادخليها إلى نظامك الغذائى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى







- الحبوب الكاملة ادمج أطعمة الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والقمح الكامل في نظامك الغذائي. هذه الأطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض الرئة المزمنة وتعزز صحة الجهاز التنفسي.





-الفلفل الحار





على كبخاخات يساعد على تحفيز الإفرازات ويحمي الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. لذلك ، من الأفضل إضافة فلفل حريف في وجباتك أثناء الطهي أو يمكنك شرب شاي فلفل حريف للتخلص من أعراض الربو.

-أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا ثلاث فصوص من الثوم الخام مرتين في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة 44 في المائة