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مرأة

تناول الفلفل الحريف يحميك من هذا المرض الكارثى

الخميس 23/يناير/2020 - 04:22 م
الفلفل
الفلفل
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة تساعدك على التنفس بشكل أفضل ومحاربة سرطان الرئة إليك أبرز تلك الطعمة ادخليها إلى نظامك الغذائى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

-أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا ثلاث فصوص من الثوم الخام مرتين في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة 44 في المائة

- الحبوب الكاملة ادمج أطعمة الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والقمح الكامل في نظامك الغذائي. هذه الأطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض الرئة المزمنة وتعزز صحة الجهاز التنفسي.

-الفلفل الحار

على كبخاخات يساعد على تحفيز الإفرازات ويحمي الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. لذلك ، من الأفضل إضافة فلفل حريف في وجباتك أثناء الطهي أو يمكنك شرب شاي فلفل حريف للتخلص من أعراض الربو.

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