سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد

كما قامت رضوى محمد مصففة الشعر، بتصفيف شعر زلابيا بطريقة تليق على ملامحها البسيطة.

وإليكم جزء من حوار صدى البلد مع زلابيا

مش مسامحة اللي اذاني".. عبرت ضحية التنمر عن ما حدث لها من أذية نفسية، وكسر خاطر، والتي ظهرت من خلال رجفة يديها، ودموع ظهرت في عينيها البريئة التي لم تشهد يومًا سعيدًا منذ الواقعة.





"قعدت اسبوع في البيت".. بدأت تروي والدة " زلابيا "، عن نتائج واقعة التنمر على ابنتها، والتي تعرضت للانهيار، وحالة نفسية أشبه بالصدمة، واعتكفت عن المشاركة مع الآخرين لمدة أسبوع كامل.





وأوضحت ضحية التنمر أن أكثر المشكلات التي تواجهها في حياتها، انها تعيش بين جدران لا تصلح للحياة السوية، قائلة: "نفسي اسكن في شقة كويسة"، كما تمنت مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنصرته الدائمة لضحايا التنمر كما حدث من قبل، واستكملت حديثها عن امنيتها الاخيرة وهي مقابلة اللاعب محمد صلاح.