سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد

بعد تعرض هدير محمد الشهيرة بـ"زلابيا" للتنمر من رواد السوشيال ميديا بعد انتشار العديد من مقاطع الفيديو لها أثناء تجهيزها داخل صالون تجميل، وأثناء رقصها على طبول الأغاني الشعبية، حاول الكثير من الأشخاص تقديم يد المساعدة لها لما تسبب لها من أذى نفسي،وذلك وسط حفاوة من أهل المنطقة التي تسكنها ضحية التنمر.
وتوجه فريق عمل موقع صدى البلد الاخباري لقضاء يوم في منزل ضحية التنمر "زلابيا"، لتقديم لها ما يشارك في تحسين نفسيتها، وذلك بالتعاون مع خبيرة تجميل ومصففة شعر، مع عمل جلسة تصوير.
وقامت رضوى الشيمي خبيرة التجميل بوضع اللمسات الجمالية لـ"ضحية التنمر" في منزلها، والتي يتناسب مع ملامحها البريئة والتي لاقت رد فعل من زلابيا غير متوقع، مع إظهار السعادة و الفرحة على وجهها.
كما قامت رضوى محمد مصففة الشعر، بتصفيف شعر زلابيا بطريقة تليق على ملامحها البسيطة.
وبعد الانتهاء من تجهيز زلابيا من الناحية الجمالية، قام المصور احمد بيسو من فريق تصوير "صدى البلد" بعمل جلسة تصوير لـ "زلابيا"، وذلك في المنطقة التي تسكن بها ضحية التنمر لتعويضها عن ما حدث لها.
وعبرت زلابيا عن مدى فرحتها بعد الانتهاء من اللمسات الجمالية وجلسة التصوير قائلة "انا فرحانة اوي"، ووجهت الشكر لـ"صدى البلد" على تقديم يد المساعدة لها، ورضوى الشيمي و رضوى محمد.
وإليكم جزء من حوار صدى البلد مع زلابيا