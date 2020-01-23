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مرأة

سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد

الخميس 23/يناير/2020 - 04:56 م
زلابيا ضحية التنمر
زلابيا ضحية التنمر
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حياة عبد العزيز - عدسة: أحمد بيسو
بعد تعرض هدير محمد الشهيرة بـ"زلابيا" للتنمر من رواد السوشيال ميديا بعد انتشار العديد من مقاطع الفيديو لها أثناء تجهيزها داخل صالون تجميل، وأثناء رقصها على طبول الأغاني الشعبية، حاول الكثير من الأشخاص  تقديم يد المساعدة لها لما تسبب لها من أذى نفسي،وذلك وسط حفاوة من أهل المنطقة التي تسكنها ضحية التنمر.

وتوجه فريق عمل موقع صدى البلد الاخباري لقضاء يوم في منزل ضحية التنمر "زلابيا"، لتقديم  لها ما يشارك في تحسين نفسيتها، وذلك بالتعاون مع خبيرة تجميل ومصففة شعر، مع عمل جلسة تصوير.

وقامت رضوى الشيمي خبيرة التجميل بوضع اللمسات الجمالية لـ"ضحية التنمر" في منزلها، والتي يتناسب مع ملامحها البريئة والتي لاقت رد فعل من زلابيا غير متوقع، مع إظهار السعادة و الفرحة على وجهها.

كما قامت رضوى محمد مصففة الشعر، بتصفيف شعر زلابيا بطريقة تليق على ملامحها البسيطة.

وبعد الانتهاء من تجهيز زلابيا من الناحية الجمالية، قام المصور احمد بيسو من فريق تصوير "صدى البلد" بعمل جلسة تصوير لـ "زلابيا"، وذلك في المنطقة التي تسكن بها ضحية التنمر لتعويضها عن ما حدث لها.

وعبرت زلابيا عن مدى فرحتها بعد الانتهاء من اللمسات الجمالية وجلسة التصوير قائلة "انا فرحانة اوي"، ووجهت الشكر لـ"صدى البلد" على تقديم يد المساعدة لها، ورضوى الشيمي و رضوى محمد.

وإليكم جزء من حوار صدى البلد مع زلابيا 

مش مسامحة اللي اذاني".. عبرت ضحية التنمر عن ما حدث لها من أذية نفسية، وكسر خاطر، والتي ظهرت من خلال رجفة يديها، ودموع ظهرت في عينيها البريئة التي لم تشهد يومًا سعيدًا منذ الواقعة.

"قعدت اسبوع في البيت".. بدأت تروي والدة "زلابيا"، عن نتائج واقعة التنمر على ابنتها، والتي تعرضت للانهيار، وحالة نفسية أشبه بالصدمة، واعتكفت عن المشاركة مع الآخرين لمدة أسبوع كامل.

وأوضحت ضحية التنمر أن أكثر المشكلات التي تواجهها في حياتها، انها تعيش بين جدران لا تصلح للحياة السوية، قائلة: "نفسي اسكن في شقة كويسة"، كما تمنت مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنصرته الدائمة لضحايا التنمر كما حدث من قبل، واستكملت حديثها عن امنيتها الاخيرة وهي مقابلة اللاعب محمد صلاح.


سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد
سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد
سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد
سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد
سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد
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