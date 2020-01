7 حيل غريبة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

حيل سريعة تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.. وإليك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من رائحة الفم الكريهة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:



1. أوراق النعناع



قد يكون مضغ أوراق النعناع بديلًا صحيًا للمضغ على قطعة من العلكة، لأن النعناع يترك فمك يشعر بالانتعاش ويمكن أن يخفي رائحة الفم الكريهة أيضًا.



2. الزنجبيل



يمكنك مضغ بعض قطع من الزنجبيل لتحطيم الرائحة الكريهة الموجودة في فمك.



3. السبانخ



يمكن أن تقلل السبانخ من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن جفاف الفم، حيث يمكنها استعادة توازن درجة الحموضة في الجسم لمنع الجفاف.. نظرًا لأن الخضراوات الورقية الخضراء غنية بالبوليفينول، فإن السبانخ يساعد في تكسير مركبات الكبريت التي تسبب رائحة الفم الكريهة.



5. القرفة



من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة القرفة، لأنها تحطم المركبات الكبريتية المتطايرة في الفم.. إلى جانب ذلك، يعطي الفم رائحة لطيفة.



6. البرتقال



يمكن أن يساعد أيضًا تناول البرتقال أو أي فاكهة غنية بفيتامين C في تقليل رائحة الفم الكريهة بشكل طبيعي، حيث يمكن لفيتامين C أن يدمر البكتيريا الضارة التي تسبب رائحة الفم مع الحفاظ على رطوبة فمك.. أيضًا يساعد فيتامين C على زيادة إنتاج اللعاب، مما يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.



7. البقدونس



يمكن إعطاء المحتوى العالي من الكلوروفيل في التخلص من رائحة الفم الكريهة.. ويساعد البقدونس في تحطيم مركبات الكبريت، مما يجعله عاملًا فعالًا في مكافحة رائحة الفم الكريهة.